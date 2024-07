Raskrinkao ih: Janjuš otkrio sve detalje o odnosu Jelene i Uroša, pa priznao koliko su poruka napisali jedno drugom! (VIDEO)

Sada je sve jasno!

Janjuš je otkrio Terzi da je sve istina što je Stefani Grujić iznela o odnosu Jelene Ilić i Uroša Rajačića, te je priznao da on nije mogao da laže.

-Nije dobro, oseća nešto prema njoj. Ne znam kako Ivan može da je voli, a ona spava s drugim čovekom - rekao je Janjuš.

-Užas - rekao je Terza.

-Oni me okrivili da znam, ali ja nisam znao, samo sam povezao neke stvari. Dolazimo ovde, on meni viče ćuti, ćuti, pa provalili su ljufi. On je izbegavao, ali ona je njemu tražila da joj odgovori na poruku. Sve je išlo preko Stefani, Bože daleko bilo, bilo je 3,4 poruke - rekao je Janjuš.

-Au čoveče - rekao je Terza.

-Ja mu juče kažem da ne mogu da lažem, pa stvarno ne mogu - rekao je Janjuš.

Autor: N.P