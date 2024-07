Porukica je za mene kraj: Ivan i dalje brani Jelenu, tvrdi da mu nije uradila ništa iza leđa, a ni ne sluti šta ga čeka sutra! (VIDEO)

Bojana ga pripremila na najgori ishod!

Bojana Pavlović prišla je Urošu Rajačiću sa kojim je porazgovarala o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića. Ivan je i dalje tvrdio da Jelena nije kriva, već da je ovu priču osmislio Marko Đedović.

-Ne postoji mogućnost da je to istina. Ovu malu Stefani bih sada upucao. Ili sam ja totalni debil i ne vidim neke stvari, ali ne znam. Ovo je prvi put da imam u nekog maksimalno poverenje, poznajem je - rekao je Ivan.

-Kako tebi deluje ona sa odgovorima? Kako izgleda kada laže? - upitala je Bojana.

-Pa ne znam, nisam bio u situaciji. Ako je nešto je*aću joj mater, ćao. Šutiranje i ćao. Čak i ceduljica je za mene nešto - rekao je Ivan.

-Ne znam, Uroš je danas rekao za guraranu, a ja se toga sećam - rekla je Bojana.

-Ja to neću da uzimam za zlo, ovo je namešteno bre, našli su nju za budalu i to je to. Ovo je priča da se zavrti kraj rijalitija - rekao je Ivan.

-Imam utisak da je jako veliki haos napolju - rekla je Bojana.

-Ovo je sve Đedovićevo maslo, videćeš - rekao je Ivan.

-Ti se za svaki slučaj spremi na najgore - rekla je Bojana.

-Ja sam ozbiljan inspektor, meni ništa ne promakne. Ja sam prvu ženu provalio da me vara. Lagala me da ide kod drugarice više puta da spava. Dobije ona neki poziv od firme neki da reklamira neki viski kao ide se u Škotsku i London. Ja je pitam da idem s njom, ona me odradi tu na neku priču - rekao je Ivan.

Autor: N.P