Roni suze: Aniti došla žuta minuta, pa se naljutila na Anđela! On daje sve od sebe da joj dokaže ljubav! (VIDEO)

Voli je!

Anita Tomić naljutila se na Anđela Rankovića jer joj nije prišao ceo dan, te se rasplakala i skinula njihove slike. Anđelo je dao sve od sebe da dokaže Aniti da je voli.

-Sve smo završili. Ološu jedan, završili smo svaku priču - rekla je Anita.

-Skloni mi se od mene - rekla je Anita.

-Toliko truda toliko svega - rekao je Anđelo.

-Ti meni ovo namerno radiš - rekla je Anita.

-Ti moraš da ideš da pričaš sa nekim - rekao je Anđelo.

-Ne ovako niko nije bio hladan prema meni. Ti se ne trudiš zbog mene nego zbog sebe - rekla je Anita.

-Sad trebaš tako da se ponašaš? - upitao je Anđelo.

-Da - rekla je Anita.

-Ovde si zbog mame i zbog braće, je*em ti lebac. Jel možeš da razmišljaš o tome što imaš malo dete kod kuće. Jel ti normalno ovo što si uradila? - rekao je Anđelo.

-Više mi ništa nije normalna - rekla je Anita.

-Život se ne svodi na tebe, imaš odgovornost prema nekome. Imaš dete kući - rekao je Anđelo.

-Sto puta sam ti rekao da ne praviš od sebe budalu, ti meni pričaš da on tebe ne voli. Ti videla u klipu da on tebe ne voli, sad sam ti rekao da ne radiš to da će ti biti kasno - rekao je Mića.

-Ti i onako samo braniš njega sedam meseci - rekla je Anita.

-Sram te bilo bre, sram te bilo - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P