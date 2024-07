Ima više hrabrosti od njega: Matora smatra da Uroš nije iskren u emocijama prema Jeleni, on demantovao njene tvrdnje! (VIDEO)

Oštro!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' sa Milanom Miloševićem. Jovana Tomić Matora iznela je svoje mišljenje o aferi Uroša Rajačića sa Jelenom Marinković.

-Kako si ti Jelena bezobrazna, ja te ne napadam nego pričam lepo. Ja nisam kao ovi ljudi da ustanem i da komentarišem, nikome nisam moralisala, niti preljubnicima niti bilo kome. Ja ti zameram što nisi skupila muda da kažeš da si to uradila, ako si već lagala trebala si do kraja da ćutiš, sad ispada kao da nemaš trunku empatije. Naravno da ću da komuniciram i sada sa tobom kao i do sad, ne otpisujem ja osobe tako lako iz života. Ja kontam da Uroš nije zaljubljen u Jelenu, ne vidi se toliki žar kod njega, nekako mi deluje da ona ima mnogo veća muda od njega -rekla je Matora.

-Ja sam rekao da mi se ona dopala fizički, nisam mogao mnogo da se unesem u raj odnos jer je ona naravno zauzeta -rekao je Rajačić.

-Nju kao on ne zanima a želi ga baš, meni je to totalno kontradiktorno -rekao je Ivan.

-Glumiš budalu pijanu, ajde smiri se malo, jedino što možeš je da arlaučeš -rekla je Jelena

-Govori mi da sam ogavan dok sam je ja branio pred svima, rekao sam Mići da li može da je zaštiti večeras i na sve to govori da sam ogavan -rekao je Ivan.

-Ovakvo ponašanje sam videla milion puta, on je mene uvek posle ovoga molio da se pomirimo -rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja