Da sam se zaljubila, stala bih iza toga: Lejdi tvrdi da je Lakića posmatrala samo kao prijatelja! (VIDEO)

Stoji pri svom stavu!

U toku je emisija ''Gledanje uspomena'', a sledeći klip bio je za Lejdi Di.

Ona je gledala svoje slike sa porodicom, sukobe sa brojnim ukućanima, kao i smešne, prijateljske momente sa Nikolom Lakićem.

Detaljnije pogledajte OVDE!

- Sad sam, shvatila zašto sam finalista, dobro mi ide svađane. Videla sam ćerkicu, to mi je najupečatljicije. Lakić mi je isključivo drugar, to sam ponovila sto puta. Da sam se zaljubila, stala bih iza toga. Jedina osoba s kojom sam se muvala, bio je Munja. Nije me zanimalo da se uplićem u te priče. Žao mi je što se nisam svađala više - rekla je Lejdi.

- Rekla je da me je odj*bala, još me nazvala ološem. Pričali smo o ozbiljnim stvarima - ubacio se Zola.

- Sa Zolom je bio samo zadatak, a Danijelu nisam htela da dam šansu jer nije zaslužio - rekla je Dragana.

- Znala sam za ovaj flert. Mislim da je on bio iskreniji sa mnom - rekla je Stefani.

- Izgleda kao histerična žena, ona se ponosi time - rekla je Žana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković