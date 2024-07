Plaši ga se: Ivan otkrio da li će oprostiti Jeleni prevaru, ona jednom rečenicom zacementirala njegov ugled! (VIDEO)

Poptuno ga raskrinkala!

Upravo je počela emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Darko Tanasijević ovog dana tu je da raskrinka učesnike do srži. Prvo pitanje bilo je za bračni par Marinković.

Za koliko dana se mirite? - glasilo je pitanje.

-Ne mirimo se nikad u životu, od prvog dana sam rekao sve jasno - rekao je Ivan.

-Nema nikakvog smisla i poente da se pomirimo - rekla je Jelena.

Koji su prvi koraci nakon što neko od vas bude napustio Elitu? - upitao je Darko.

-Jelena neće da mi da prave odgovore, ko prvi ispadne, ona ili ja, ne želim da mi iko ulazi u stan. Drugi korak je da potpišemo razvod braka i da se ona odjavi sa moje adrese i imam treću molbu da mi ostavi Beku. Hoću da se obezbedim da meni bude lakše i da mi niko ne ulazi u stan, želim da ja budem prisutan kada Jelena bude došla u stan da uzme svoje stvari. Plašim se problema i scena koje mogu da se dese sa njom - rekao je Ivan.

-Ja se više plašim tebe. To su gluposti, dolazi da mi ponavlja neke stvari. Ne bi došlo ni do čega aposlutno, ovo su fore koje koristi da bi me isprovocirao, ja ne želim ni da ga vidim - rekla je Jelena.

Da li si se ti oslobodila? - upitao je Darko.

-Nisam, daleko od toga, samo me nervira jer potencira neke stvari - rekla je Jelena.

-Ja nju ne provociram, juče sam hteo da razgovaram sa njom jer mi je Lejdi rekla da i ona želi da razgovara sa mnom - rekao je Ivan.

-Teši se - rekla je Jelena.

-Ja uopšte ne težim ka pomirenju - rekao je Ivan.

-Tako se ponašaš - rekla je Jelena.

Autor: N.P