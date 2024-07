Ovo ga boli: Ša ne može da shvati zašto je Mioni toliko bitno da sačuva Stanislavljevu burmu, ona mu srozala dostojanstvo! (VIDEO)

Ipak smatra da je on u pravu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Darko Tanasijević naredno pitanje postavio je Nenadu Aleksiću Ša.

Zašto ti bacaš Mioninu burmu sa svadbe, pa ima valjda pravo da ima jednu uspomenu sa Stanislavom? -glasilo je pitanje

-Nemam ja pravo da bacim, ali mi je čudno što ona nije bacila pet dana. Meni je jasno da ona želi to da sačuva - rekao je Ša.

-On je takav, kada uđemo u neki sukob on se seti rasprave, to je moglo da se očekuje od njega u besu. Ja imam prsten od prvog dečka koji sam ponela ovde jer sam ga imala u Zagrebu. Stanislav mi nikada nije tražio da to bacim - rekla je Miona.

-Ona je znala da sam ja takav, bilo šta za bivši odnos je problem - rekao je Ša.

Autor: N.P