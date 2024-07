Provlačio si se po tuđim krevetima: Rajačić potkačio Kačavendu pitanjem, ona ga brutalno isprozivala! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

Počela je još jedna ''Igra istine'', a prvi na redu da postavi pitanje bio je Lepi Mića.

- Pitanje za Rajačića. Šta bi uradio, da je ovo tebi uradio Ivan- pitao je Mića.

- Razbio bih sve i izašao odavde od muke, zato ga i pravdam - rekao je Uroš

- Milena, da li misliš da li je neko više vređao od tebe - pitao je Rajačić.

- Naravno da jesu, mnogi pokušavaju da izvrnu da sam ja vređala prva. Ti si jedan od tih koji me je prvi uvredio za stolom. Blam me je da pričam s tobom, ti si p*šika i ljiga. Provlačio si se mesecima po tuđim krevetima - odgovorila je Kačavenda.

- Za mene si folirant, stojim pri tome - rekao je Rajačić.

- Šta si se uspalio? Drk*š p*čke ovde - dobacila je Milica.

- Šta mi dobacujete? Ti si jedna majmunčina iskompleksirana - kazao je Rajačić.

- Uništio si brak - odrusio je Terza.

- Da li si zaljubljena u Zolu - pitala je Kačavenda Slađu.

- Poslednjih mesec dana, on i ja smo počeli da se družimo. Istina je da smo se dogovarali i da putujemo. Mislim da ću dati drugu šansu odnosu sa Zolom, nikad me nije uvredio. Ne mogu da sakrijem osmeh pored njega, čini me srećnom - odgovorila je Blinda.

Autor: Iva Stanković