Razumeće: Anđela uverena da će njena porodica podržati njenu ljubav prema Bojani! (VIDEO)

Stalo joj je do Bojane!

Anđela Šparavalo pridružila se Ani Radulović i ostalim učesnicima u studiju. Progovorila je o odnosu sa porodicom, kao i sa Bojanom Pavlović.

- Delovala si mi uplašeno nekad - rekla je Ana.

- Ne znam šta da ti odgovorim - kazala je Anđela.

- Šta se desilo sa tobom - pitala je voditeljka.

- Ne znam, da li je to tako otkad sam krenula u taj odnos sa Bojanom. Mislila sam da neće hteti da me prihvate zbog toga. Bila sam besna - odgovorila je Anđela.

- Uradila je pravu stvar, treba da ide kod svoje majke - dodala je Žana.

- Mnogo ukućana je komentarisalo da je Bojana manipulisala tobom -rekla je Ana.

- Nije, stvarno sam se zaljubila u nju. Bile smo drugarice, posle je krenulo to i nisam mogla da se susdržim - rekla je Šparavalo.

- Kako ćeš to rešiti sa svojima - pitala je Ana.

- Volela bih da razgovaramo, ali razumeće - rekla je Šparavalo.

- Zašto Bojana nije htela da te prizna kao devojku - upitala je Ana.

- Uvek sam se ograđivala. Mislila je da sam folirant, i dalje to misli. Ima pravo na to, nema šta nisam pričala za nju. Smatram da sam krivac. To sve nije istina, nego sam bila iznervirana - odgovorila je ona.

- Dolazimo do toga da si i za porodicu namerno izmišljala - rekla je voditeljka.

- Možda nešto za ujaka, ali neću to pominjati. Ja sam najviše prošla kroz to sa mamom - kazala je Anđela.

- Kako planiraš da rešiš sve to - pitala je voditeljka.

- Ubeđena sam da je neće videti ni za tri života. Ja ću je viđati, oni ne moraju, nikog ne teram. Ja bih živela sa svojima, a Bojana u Novom Sadu. Želela bih da živim kod bake, ona mi je mnogo važna - rekla je Šparavalo.

- Šta ćeš uraditi, ako ti baka kaže biraj - pitala je Ana.

- Objasniću da sam se zaljubila, vezala i da sam jako srećna s njom. Nadam se da će stati uz moju sreću - kazala je Anđela.

- je l' misliš da ne postoji šansa da ti Bojana okrenuti leđa - upitala je Ana.

- Mislim da hoće, kad bude čula da se vratila kod svojih - ubacio se Gačić.

- Rekla sam joj sinoć da želim da idem kod svojih, rekla je važi, popričaj. Rekla je da će me čekati. Mnogo smo se vezale, kao privesci smo - rekla je Anđela.

- Kakve ste planove pravile - upitala je Ana.

- Pa trebalo je da neko njen dođe po mene, ali trebalo je da se prvo vidim sa porodicom - rekla je ona.

Autor: Iva Stanković