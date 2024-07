Neviđena armija ima pune ruke posla: Anđelo održao pobednički govor, poslao snažnu poruku iz Elite! (VIDEO)

Siguran u sebe da ide do samog kraja!

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđelu Ranković da pozove svoje glasače da ga dovedu do pobede.

- Ja sam fin, kulturan i vaspitan momak kog je porodica naučila šta znači čast i poštenje. Ja sam se iskreno borioi za sebe i svoju devojku i boriću se do poslednjeg trenutka. Pokazao sam kakav sam ja. Želim pre svega da se zahvalim svima koji su glasali za mene, na svakom izdvojenom dinaru. Prethodna dva dana sam bio podignut i rekao sam da sam siguran u svoju podršku i da me nisu izneverili. Danas je finalna noć, sve je moguće sve se menja iz sekund u sekund. Želim da veruju u mene, svi koji su glasali na anketama i samo da kažem da sam bio siguran u vas i da sam sad siguran. Ovo je finalno izbacivanje, mnogo ljudi večeras ispada i pojačajte glasove. Ja sad kažem i mom bratu Davidu da da gas i da više nema opuštasnja. Sigurno ste se opustili, ali samo jako do kraja. dajte sve od sebe, kao što sam ja dao sve od sebe ove sezone - govorio je Anđelo.

Autor: A. N.