O kome bi on pričao sem o meni: Teodora Delić žestoko potkačila Gačića, pa progovorila o svojoj ljubavi sa Bebicom! (VIDEO)

Ipak ga oduvala!

Teodora Delić napustila je Elitu i zauzela 22. mesto, a sada je progovorila o svom odnosu sa Bebicom, a potom i žestoko potkačila Nemanju Gačića sa kojim je flertovala.

-Želela bih svima da se zahvalim na glasanju. Moram priznati da mi je krivo što sam ispala veče pred, ali dobro to je život. Meni je pobeda i ovo što sam dogurala do ovde - rekla je Teodora.

Da li si sumnjala u Bebicu? - upitala je Ana.

-Sumnjala sam u njega kada je plakao zbog Miljane, ali posle sam shvatila da me voli. Ponosna sam što smo uspeli i izdržali, pored svih velikih ljubavi koje su predstavljali, ali od toga ništa. Sad me malo zbunio ovaj medvedić što je bacio, ali verujem da sada malo sumnja - rekla je Teodora.

Ja se sećam da kada si ulazila, rekla si da si sa dečkom na pauzi - rekla je Ana.

-Pa jeste, ja i on smo bili tri meseca zajedno. Ja sam želela da mi stavimo pauzu jer ja ne vidim šta on radi, a on vidi šta ja radim. Mene on trenutno ne zanima - rekla je Teodora.

Bio je Nemanja Gačić kod mene u studiju i komentarisao tebe i tvoje ponašanje - rekla je Ana.

-Pa o čemu će on drugo da priča nego o meni, smatram da smo mu previše dali na značaju i da je zato toliko i ostao dugo - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P