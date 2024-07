Izlazim iscrpljen: Janjuš otkrio da su ga problemi u rijalitiju dotukli! (VIDEO)

Potpuno je slomljen!

Marko Janjušević Janjuš otišao je u Rajski vrt, kako bi otvorio dušu Drvetu mudrosti.

- Janjuše, kakvi su ti utisci ove sezone - pitalo je Drvo

- Najteža i najgora moja sezona. Kad sve saberem i oduzmem, jedna velika borba. Nekako sam izdržao - odgovorio je Janjuš.

- Zašto misliš da je ovo najteža sezona za tebe - upitalo je Drvo.

- Desile su se mnoge stvari koje nisu dobre i to me je sve slomilo. Izlazim iscrpljen, ovo me je dotuklo. Neću kukati, šta ću. To je sve život - rekao je Marko.

- Žao mi je što odlazite - reklo je Drvo.

- Meni ne, jedva čekam da odem. Svašta se izdešavalo - rekao je Janjuš.

- Nadam se da ću vas opet negde videti - kazalo je Drvo.

- Možda ćemo se sresti nekad u nekom drugom životu - završio je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković