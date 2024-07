Zaljubila sam se i znam da ga to boli: Jelena rekla Ivanu u lice da ga više ne voli! (VIDEO)

Uništila ga!

Ivan i Jelena Marinković otišli su u Rajski vrt, kako bi otvorili dušu Drvetu mudrosti.

- Drago mi je što sam bila deo ovoga - rekla je Jelena.

- Drago joj je što je našla ljubav - rekao je Ivan.

- Kakvi su utisci - pitalo je Drvo.

- Moji su evidentni, ponižen sam i razočaran, ali život ide dalje. Ja sam zadovoljan, ovde mi je uvek lepo - odgovorio je Ivan.

- Sve mi se izdešavalo sedam dana pre kraja, vrlo sam zbunjena i ne znam ni kako bih se ponašala da se svo saznalo ranije. Lakše mi je što je ovo ovako, mogu da se nosim sa svim stvarima koje sam uradila. Ne pijem alkohol, ja sam jaka - rekla je Jelena.

- Nemoj mene da mešaš, pričaj o svojim utiscima - ubacio se Ivan.

- Imala sam vremena da razmišljam šta će ko reći, ali to mi je najmanje bitno. Ja sam uradila ono što sam osećala - kazala je Jelena.

- Ja sam izdan, to najviše mrzim u životu. Osećam se nesrtabilno što je potpuno normalno u ovom trenutku. Neko te laže tri meseca minimum, kapiram da je i pet. Apsolutno sam siguran da je to radila i napolju. Možda je i bolje što se ovo ovako desilo, meni nije lakše i dalje. Stvarno joj želim sve najbolje - rekao je Marinković.

- Ne zanima me šta priča i što je pričao monstruzne stvari o mojoj porodici. Ja njega ne volim više, zaljubila sam se i znam da ga to boli. On ne voli nikog, on je ološ i monstrum. Ne pogađa me šta priča. Ovo je poslednja prilika da me vidi, Beku neće videti - rekla je Jelena.

- Ti mene ne voliš, ti si mene prevarila. Ti si moje pljuvala, ja tvoje nisam - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković