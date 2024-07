Jeziv podatak: Matoru progoni broj 11, obelodanila šok detalje i najavila haos! (VIDEO)

Strašna slučajnost, jedan broj povezuje sve!

U superfinalnoj noći "Elite" voditelj Milan Milošević ispred studija u Šimanovcima dočekao je Jovanu Tomić Matoru, koja je imala žestoku svađu sa majkom Anite Stanojlović.

- 11 mesto, 11. venčanje, 11. ušla Ermina, 11. ušao Anđelo. To je takav folirant(Anitina majka), došla je kao da me upozori. Krivo mi je zbog mojih koji su došli da me podrže, a kao advokatica preti mojoj mami - govorila je Matora, pa najavila raskrinkavanje:

- Dajem vam telefon.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.