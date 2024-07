Ovo mi je najbolja sezona: Anđelo prezadovoljan trećim mestom u superfinalu, otkrio da ga nije iznenadio Mionin odlazak kod Ša nakon izlaska! (VIDEO)

Prezadovoljan svojim učešćem!

Trećeplasirani učesnik Elite 7, Anđelo Ranković, stigao je na žurku povodom završetka rijalitija, te je tom prilikom prokomentarisao pobedu njegove devojke Anite Stanojlović. Otkrio nam je kada planiraju da odu na egzotična putovanja koja su dobili od podrške, te se dotakao Mioninog odlaska kod Ša nakon velikog superfinala.

Ćao Anđelo, Anita je pobednica Elite 7, kakvi su utisci nakon svega?

-Presrećan sam, naravno i ona, zasluženo je pobedila kao što sam i davno govorio, smatram da ova pobeda donosi mnogo lepih stvari u životu, kako njoj tako i njenoj porodici.

Sinoć smo mogli da ispratimo lep gest od tebe, doneo si joj u emisiju šampanjac i kroasane, mnogi su smatrali da će vaša veza opstati samo do rampe, šta imate da im poručite?

-Eto izdržali smo i nakon rampe, mi smo sigurni jedno u drugo, znamo da su naš odnos osporavali ali smo mi i dalje zajedno i sve ide svojim tokom. Mi smo zajedno došli ali je ona otišla na frizuru trenutno tako da je ja čekam sve vreme. Što se tiče putovanja, sve zavisi od naših obaveza što se tiče emisija, što se tiče daljih destinacija to će biti od septembra a ovako nešto bliže čim budemo dobili priliku.

Reci mi kako komentarišeš odnos Ša i Mione, ona je nakon superfinala otišla kod njega bez obzira na pritisak porodice, da li si to očekivao od nje?

-Miona kada zacrta nešto, nju niko ne može da spreči u tome, tako da nije me iznenadilo sve to. Ja verujem da im je lepo jer su konačno na slobodi i mogu malo da se opuste, nemaju pritisak ljudi, vreme će sve pokazati, da li će to dugoročno biti bolje videćemo.

Osvojio si treće mesto, da li si zadovoljan?

-Jesam ovo je moja najbolja sezona i onako kako ja gledam na komplentu sezonu isto to pokazuje i treće mesto, bila je ozbiljna konkurencija, jako naporna sezona tako da sam prezadovoljan.

Autor: Nikola Žugić, Nemanja Šolaja