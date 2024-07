On je sve gori i gori: Gledateljka osula drvlje i kamenje po Ša, on joj uzvratio udarac! (VIDEO)

Nije štedeo reči!

U toku je novo izdanje ''Narod pita'', a voditelj je Milan Milošević. Njegovi gosti za večeras su Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović.

Javila se nova gledateljka, Dragana iz Zemuna.

- Htela sam da kažem Mioni da kupi stvari i ide svojoj kući -

- Nije mi jasno o čemu gospođa priča - rekla je Miona.

- Kako ti deluje celokupna situacija - pitao je Milan.

- Razmišljam o odnosu sa Ša - rekla je Miona.

- Sve me nervira. Nije ona na silu sa mnom, šta je ovo. Ko god me pljuje, ona čita poruke - rekao je Nenad.

- Ne odgovara nikom ni na šta, ali ne zamlaćujem se da blokiram - kazala je Miona.

- Mislila si da Stanislavu rodiš dete, a njemu nećeš - rekao je Milošević.

- Stanislav i ja niti smo radili na tome, niti smo maštali - rekla je Jovanovićeva.

Javila se nova gledateljka, Mirjana iz Niša.

- On sebe naziva gospodinom, gledali smo šta radi sa ovom devojkom. Miona, svi te hvalili, a sad te žale. Odgovori mi, zašto si s njim - pitala je gledateljka.

- Voli me - rekla je Miona.

- On da te voli, ne bi to rekao. Sad radi još gore, on je sve gori i gori - rekla je Mirjana.

- Sisaj k*ru babetimo, mrš bre - odrusio je Ša.

- Za tebe sam gospođa, ti treba da se lečiš - rekla je Mirjana.

- Dete, ne brani ti nikog. Molim te, želim ti da budeš srećna - nastavila je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković