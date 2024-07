Prvo oglašavanje majke od Ša: Urla i plače zbog vređanja gledalaca, zapretila Vanji i Tari da će progovoriti o svemu! (VIDEO)

Haos

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je finaliste Elite 7 Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović.

Majka Nenada Aleksića Ša se uključila direktno u program, te je počela da plače i besni na gledaoce zbog vređanja njenog sina. Ona je otkrila da je on dobar kao hleb i da nikome ne bih loše uradio, te je otkrila da je mnogo propatila zbog Vanje i Tare, te im zapretila da će progovoriti o svemu.

Jel te iznerviralo kad ti je govorio da si bolestan i još neke stvari?

Ja zaista ne mogu da razumem ljude, sve normalno uradim u toku dana, najnormalnije živim i onda mi ljudi govore da sam bolesnik, ne mogu više to da razumem.

Ovde Nenadova majka, on je mnogo dobar čovek i nema koga nije pomogao, nemoj da me povuku za jezik i da ja počnem da pričam. Ja sam molila da ne govore ništa, nemoj ja da počnem da pričam. Miona i on su fantastično, svuda idu zajedno i super se slažu. Ja sam fizički loše zbog njegovog braka prethodnog i Miona je trebala malo da ga smiri da se izleći od prethodne veze. Sram bilo i Vanju i Taru, nemoj ja da počnem da pričam. On je duša najveća, uvek sebe zadnjeg pogleda i želi da učini drugima -rekla je Nenadova majka.

Mislite da on ludi tako napolju, sigurno će se posvađati sa nekim kad ga vređa toliko, ja sam se jako uzrujala, molim gledaoce da ga ne vređaju neka mu samo daju lep savet

Ljiljo jel su vas zabolele reči od Mionine mame i bake? -pitao je Milan.

Meni je jako žao, pogrešan utisak su stekli o Nenadu, on je ušao polupan u rijaliti zbog Vanje, on nije loš čovek, uvek želi sve duplo da ti vrati bolje. On kad je osetio da je posumnjao u Mionu desile su se takve reakcije, stvarno nisam dobro i molim narod da ga ne vređa -rekla je Nenadova majka.

Oćete da se obratite Mioni? -pitao je Milan.

Samo neka ode kod porodice, oni se sekiraju i samo najbolej svojoj deci misle, neka lepo poriča sa njima i to je to. Nemam šta drugo da joj kažem, želim im sve najbolje -rekla je Nenadova majka

Autor: Nemanja Šolaja