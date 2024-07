Ona je lav: Maja uputila Bojani hvalospev, pa iskritikovala Anđelin postupak prema porodici Šparavalo! (VIDEO)

Iskrena, kao i uvek!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljkom Anom Radulović. Njen večerašnji gost je Maja Marinković.

- Da prokomentarišemo odnos Bojane i Anđele - rekla je Ana.

- Bojana je po meni veliki borac i jako je volim. Iznosi svoje mišljenje i to jako cenim. Ona je lav. Mislim o njoj sve najlepše, kad me je i kritikovala, bilo je dobronamerno. Ima tešku životnu priču i to muški podnosi - rekla je Maja.

- Anđela i ja smo korektne. Nikad mi ništa loše rekla. Nije ispala fer prema porodici. Ne može tebi niko da odluči s kim će biti, ali bar malo više razumevanja. Trebalo je da ima više empatije, pogotovo zbog mlađeg brata. Ne krivim Bojanu - nastavila je ona.

Uključila se nova gledateljka, Dušica iz Paraćina.

- Ne znam gde je kraj bezobrazluka Miće, ovo je zaista prevazišlo svaku meru. Maja je bila moj favorit, ali ne vrednuju se prave vrednosti - rekla je Dušica.

- Je l' podržavate Maju sa Stanislavom ili Maju kad je sama - pitala je Ana.

- Podržavam Maju, a da li je to Stanislav ili neko drugi, to je na njima - rekla je gledateljka.

- Imala bih samo nešto da kažem Maji. Nemojte da pričate seljačine jer oni vas hlebom hrane - nastavila je gledateljka.

- Ja pošteno cenim ljude sa sela, kažem to za ljude koji su seljaci u dušu. Po svaku cenu žele da se dočepaju svetla velikoga grada - objasnila je Maja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković