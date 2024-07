Puna je zlobe i kompleksa: Anđelo žestoko isponižavao Matoru, ona uletela u studio kao furija, pa ubacila u obračun svoju majku! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je u studiju Anitu Stanojlović, Anđela Rankovića i Jovanu Tomić Matoru.

Anđelo da li ćeš se preseliti u svoj stan da ne kažu da si više majkin sin? -pitao je Milan.

- Ja sam planirao da izdajem taj stan za sada ali videćemo vremenom. Najbitnija je lova trenutno -rekao je Anđelo.

Da li si upoznao Alekseja? -pitao je Milan.

- Nisam još uvek ali smo se čuli na video poziv, on je kod kuće u Kruševcu -rekao je Anđelo.

Kako komentarišeš Matorine optužbe? -pitao je Milan.

- Može da mi daje nadimke, nikada neće to da reši njenu pakost i komplekse, opet pominjem jedan grafit da su kompleksi neizlečivi, unutra smo bili prisiljeni da je gledamo, napolju to nemamo potrebu. Nećemo ćutati na prozivke, uvek ćemo vraćati tako da to je to što se tiče njenih izjava, mora da ima nešto da je usrećuje. Treba da priča o lepim stvarima, mi smo joj još uvek bolna tačka, stvarno bih voleo da nađe novu ljubav i da nas pusti na miru.

Evo stiže i Matora, da li su ovo pokloni za tebe? -rekao je Milan.

- Evo Milane samo da se javim majci -rekla je Matora.

Meni je to sve završena priča, ne zanima me Anita i to je to -rekla je Matorina majka.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja