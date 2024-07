Dokazi su spremni: Milica progovorila o aferama i afterima, obelodanila istinu i bivšoj zadrugarki poslala upozorenje! (VIDEO)

Ovo su svi čekali da čuju!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Narod pita" ugostio je Lepog Miću i Milicu Veličković. On je sa Milicom porazgovarali o aferama o kojima se spekulisalo kad je ona u pitanju.

- Pogledala sam, majka mi je pokazala da je Deniz demantovala stvari koje je pričala. Ja sam tu da pričaju o meni. Ja nisam bila ni sa kim od njih, sa jednom osobom za koju sam tad rekla, bezveze mi je sad da spominjem - pričala je ona.

- Milica Kemez je ubeđena i dalje da si bila sa Borom - dodao je Darko.

- Ona mi je fascinantna. Ona je prvo imala neki nastup prema meni, posle je bora demantovao, a ona je rekla da nisam na tom nekom snimku. Ubeđena ili ne, rekla mi je da budem što dalje od Železnika, a ja sam ga videla na Novom Beogradu u stanu kod Filipa, tako da im se priče ne poklapaju. Bio je stori koji sam ja postavila sa Borom i Filipom, to se nikad nije krilo. Čitala sam da je Deniz rekla da sam joj odvratna, ne znam što je onda bila sa mnom? Videla sam posle da je nju Bog kaznio, šta ja da pričam? Laž ili ne, ja ako idem i lažem onda ću do kraja. Ja sam nju upoznala u klubu, što se tiče aftera pogledala sam arhivu slika je stavljena u 1:37 tako da i nije after - dodala je Milica.

- Da li si imala aferu sa Anđelom Ilić? - upitao je voditelj.

- Da, ljubila sam se sa njom kao i sa drugaricama. Bila sam mlađa i mislila sam da je to kul, te stvari ne radim već neko vreme. Videla sam naslov u novinama da je rekla da sam htela da je silujem. Ja se jesam poljubila sa devojkom, meni je to blam, pijana priča. Nisam bila normalna. Ona je to malo drugačije shvatila. Nije ona mene jurila, ali se vezala za mene na neki drugi način, a ja nisam shvatila da je ozbiljno i da žena može da se zaljubi u mene. Kad je ušla u "Zadrugu 6", ne zna ni njena majka, molila me je da ne pričam o tome. Ona mi je skrenula pažnju da se tad ne oglašava, tako da sam htela da se vučem po medijima objavila bih kad je ona bila učesnica. Ne znam da li ona hoće da se priča o njoj, ali možemo da objavljujemo slike i poruke od pre četiri godine. Ajde da je rekla da sam htela da je smuvam, ali da sam htela da je silujem... Bude li nastavila ja ću da pošaljem poruke, imam čime da demantujem, samo mi je žao da joj dajem na značaju. Ja nisam lezbijka, nego smo bile pijane budale - poručila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.