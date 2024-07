Voleo bih da ga zgazim: Uroš aktivirao vređalicu, pa poručio Ša da želi njihovo suočavanje! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Uroš Stanić.

- Šta se dešavalo sa Ša - pitala je Ana.

- Nije me tužio, ali ja ću njega. Drago mi je da će ga mama tužiti zbog niza uvreda koja je dobila od njega. Ne zna da se zaustavi, nije ga sramota. On nije velika zvezda, imao je par prolaznih hitova. Svi mu se smeju i šokirani su njihovi postupci. Voleo bih da ga vidim u studiju i da ga zgazim jer treba da se vrati u mišju rupu. Ja sam za njega doktor nauka, on je klošar i pacov. On je hodajuće zlo - rekao je Uroš.

Uključila se nova gledateljka, Kristina iz Novog Sada.

- Krive Janjuša za tu trudnoću, ali ni Aneli nije htela to. Janjuš je iskreno voleo i prihvatao je takvu. Naravno da su zajedno pravili bebu, ali ona to nije htela. Uroše, nemaš još toliko životnog iskustva i ne možeš uvek da se upustiš u raspravu. Mislim da si dobar dečko, ali neki nisu imali razumevanja za tvoje godine - rekla je Kristina.

- Slažem se, nisu imali predstavu da sam ja dete - kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković