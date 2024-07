Oblačio sam ga dok je flertovao sa mojom ženom: Uroš progovorio o odnosu sa Jelenom, pa dao Ivanu do znanja da je poražen! (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ivana Šopić ove noći ugostila je Ivana Marinkovića i Uroša Rajačića. Ivan je progovorio o garderobi koju je davao Urošu, što ga je jako povredilo jer mu je radio stvari iza leđa.

Uroše jel si očekivao ovoliku pompu? - upitala je Ivana.

-Nisam, u ovolikoj meri popularnost, ne - rekao je Uroš.

Uroše, Ivan ti se sve vreme smeje - rekla je Ivana.

-Pa on može da se smeje samo sebi - rekao je Uroš.

-Ja sam Uroša oblačio, za sve vreme dok je flertovao sa mojom ženom. Družio sam se sa njim najviše od svih muškaraca, ne znam šta je tu šmekerski stav. Čak sam mu i hranu davao - rekao je Ivan.

-Šmekerski je da je istina to da priča, poklonio mi je jednu majicu i jedan duks, mi nikakve kafe nismo ispijali. Nikakvi drugovi nismo bili - rekao je Uroš.

-Ja bih ga zamolio da mi da bar minut na televiziji - rekao je Ivan.

-Da nisi slagao tvoja rečenica bi imala smisla - rekao je Uroš.

-Ja ga celo veče slušam o nekom šmekerstvu - rekao je Ivan.

-Ti mene ne smeš da pogledaš u oči, ti mene da si pitao da li sam ispao šmeker ja bih rekao da nisam - rekao je Uroš.

Što si sad besan? - upitao je Ivan.

-Zato što ispada kao da sam ja loš ovo ono, nervira me jer laže. Moj potez nije ispao šmekerski, on ne sme da me pogleda u oči - rekao je Uroš.

Zašto on tebe ne bi smeo da pogleda u oči? - upitala je Ivana.

-Jer ga boli to, doživeo je šta je doživeo, doživeo je poraz - rekao je Uroš.

-Nisi me ti porazio, nego moja žena. Ja nisam čuo da se gospodin zaljubio u nju - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P