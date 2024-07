Lepi Mića nikad brutalniji! Urnisao Asmina nakon pretnji, od ovih reči mu neće biti dobro: Moja mala mangulice, pojavi se u haljini i štiklama

Hitno se oglasio za Pink.rs, surovim rečima urnisao Durdžića!

Rat Lepog Miće i Asmina Durdžića počeo je kad se bivši partner Aneli Ahmić uključio u emisiju "Narod pita" i započeo sukob sa njim. Durdžić je nakon toga počeo da preti Mići, zbog čega je iz Austrije došao za Beograd, a juče mu je i otišao ispred zgrade u kojoj živi.

Mi smo pozvali Lepog Miću, kako bi čuli njegovu strau priče, a on se u svom brutalnom stilu obratio Asminu i uputio mu žestoke reči od kojih mu neće biti dobro.

- Posle jučerašnjeg cirkusa dvorske lude ili ti starletana danas ga očekujem na ulici ispred moje zgrade da se pojavi obučen u haljinu i štiklama, sa potpunom šminkom, da bude kao pravi starletan... Ali sa kamerama CNN-a i neke svetski poznate televizije sa najpoznatijom reporterkom, možda bi ti tada porastao rejting. Taj starletan pola čovek, a pola prasac ne shvata jednu stvar, ja se pitam kad, gde i sa kim ću da se vidim i šta ću i kako ću sa kim da pričam. Očito da njega nisu povredila moje psovke nego istina koju sam mu izneo. Ljudino od Cazinske krajine, stisni m*da i idi i izvadi taj DNK i prihvati se odgovornosti da li si ili nisi otac, a ne da daješ kao neki starletan izjave pred televizijskim kamerama - govorio je Lepi Mića, pa nastavio:

- Kad se neko traži on se nađe, očito ti nisi tražio mene, ti si tražio sekunde ili minute na televiziji ili bilo kakav prostor pod estradnim nebom, za čime čezneš i nisi birao način da dođeš do njega. Sram te bilo stvari koje radiš, g*zicu bi dao da budeš na portalima ili na televiziji, ali shvati jedno, ti nisi javna ličnost, niti deo estrade. Ti si jedan izgubljen slučaj, jedan veliki kompleksaš, jedno malo sujetno g*vno i marš na bauštelu, tamo ti je mesto. Uz dužnu poštovanje svim ljudima koji rade svoj posao pošteno na bauštelu, za razliku od tebe. Mogao bi o tebi gmazu mali da pričam danima, ali dovoljno je i ovo malo prostora što sam ti dao, smradu ljudski. Da li ću te j*bati ili neću to se pitam samo ja, a ne ti, konju jedan, mada znam da bi ti to želeo. Ako želiš da ti se želja ispuni uđi u "Elitu" i dobićeš mesto koje pripada tebi, ali u ekonomskom dvorištu odeljenja za svinje, ali ja neću vređati svinje i nazivati tebe svinjom, ja ću tebe zvati "moja mala mangulica" ili "pepa prase". Do skorog viđenja izgubljeni slučaju u vremenu i prostoru. I ne zaboravi ti si mali, sitnu cirkuzant i jako si smešan. Ako nekoga tražiš da se sa njim obračunaš to ne radiš pred kamerama, nego sedneš fino sa čovek i popričaš u čemu je problem, a sa mnom sedeti nećeš, jer takvi indijanci sa mnom sede. Ne bi me iznenadilo gmazu, smradu i g*vno malo da se snimaš i kad k*njaš jer ti si g*vno malo spremno na sve. Pozdrav, mali starletančiću - poručio je Mića za Pink.rs

