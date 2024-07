Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u emisiji Narod pita, Maju Marinković i Stanislava Krofaka.

Na samom početku emisije stigli su pokloni za Maju i Stanislava, a Maja i Stanislav nisu krili oduševljenje zbog istig.

Nakon toga, stigla je slika Maje i Stanislava, a sve je zanimalo gde će ta slika da se nađe.

- S obzirom na to da je moj stan blizi, a on je po hotelima, ići će kod mene. Šalim se naravno nek je dečko ponese za uspomenu - rekla je Maja.

- Šta se dešavala sa vama? - upitao je Darko.

- Ja sam rekao šta će i kako biti nakon Elite. Ja sam dva dana nakon žurke otišao u Zagreb - rekao je Stanislav,

- To nije tačno, bio je kod mene u stanu. On je došao pripremljen, ali nije se nadao da ću ja biti ovakva. Svi smo mi videli kakav je on čovek od stava i reči za se*sualne odnose - dodala je Maja.

- Bili smo snimljeni, ja nisam znao da je kamera radila. Mislio sam da je kamera isključena, ali nije. - rekao je Stanislav.

- Istina je jedna, on je otišao u Zagreb, čuli smo se dva, tri puta. Mi smo zajedno otišli na superfinalnu žurku, on je pre toga bio u mom stanu, a nakon toga smo opet bili u mom stanu, pustiću dokaze, evo dokazi, poruke u mom telefonu. - rekla je Maja i pokazala sliku nje i Stanislav iz njenog stana pa je dodala:

- Mi smo bili intimni, a on je nakon toga došao kod mene posle emisije Narod pita, i tada mi je rekao da smo on i na između prijateljstva i veze. On je mene nakon toga zvao u Zagreb, hteo je da me vodi kod njega kući. Rekao je da je razgovarao sa bratom, i da će reći svojima kada dođem da smo on i ja u vezi. Pored toga, ja sam njega odvela kod čoveka na operaciju nosa, da se dogovore - rekla je Maja.

- Meni Maja nije trebala, mogao sam sam da odem, ali ona je insistrrala - govorio je Stanislav.

- On se cenkao, da mu spusti cenu, sramota me, a evo poruke - rekla je Maja, pa je Darko pročitao poruke nje i Stanislava.

- Što on laže da nije bio kod mene u stanu - rekla je Maja.

- Ja sam bio kod nje u stanu, ali nisam spavao kod nje u stanu - govorio je Stanislav.

- On je mene iskorstio - rekla je Maja.

- Alo devojka mi je pravila scenu zbog Vanje, bivše od Ša. Ja sam bio kod nje, tuširao sam se, presvukao sam se, i išao u emisiju - doodao je Stanislav,

- Evo dokaz da je spavao kod mene, vidite vreme kada su slikane njegove stvari - rekla je Maja pa opet pokazala slike Stanislavljevih stvari.

- On je mene iskoristio, ljubomorisao mi je ko je mene dovezao, a on je pričao kako smo na korak do veze. - govorila je Maja.

- Ona priča da će biti moja devojka, a dovozi je nepoznati lik u emisiju - dodao je Stanslav.

- Mene je dovezao Taki i njegov prijatelj, on misli da ja bez njega ne mogu - rekla je Maja.

- Budi normalna, pa ćemo se družiti - govorio je Stanislav

- Vidi kako spušta loptu - rekla je MAja.

