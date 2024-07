Totalno raskrinkavanje: Maja pokazala propuštene pozive u uživo programu, priznala da se čula sa Carem, pa mu uputila tajnu poruku? (VIDEO)

Šok za šokom!

U večerašnjoj emisiji "Narod pita", gošća Maja Marinković je progovorila o dopisivanju i pozivima s Filipom Carem, svojim bivšim dečkom.

- Na koji način si i u kom trenutku stupila u kontakt sa Filipom Carem - pitao je Darko.

- E ovako, ja ne želim da dajem na značaju svojim bivšim odnosima. Ja sam videla kada je on izjavio da sam ja njega zvala, propušteni pozivi i to...Ja ne znam ko je mene celu noć sinoć zvao - rekla je Maja.

- Možda je neko s rođendana. Ona ima dva telefona, pa zove samu sebe - pecnuo je Stanislav.

- Ja nisam rekla da je ovo on. Ja kada sam izašla dobijala sam pozive i poruke, prvo ti nepoznati brojevi, dešavalo se da je bio par puta on, on mi kaže: "Lemurčino, gde si...". Slušala sam, nisam htela da puštam glas da me neko ne snimi. U nestajućim porukama je bilo par poruka, bilo je nešto vezano za trudnoću, za ono što je Aleksandra pričala da sam ja pričala. Ja sam se tada više bavila ovim preko puta (Stanislav). Ja sam pozvala i rekla sam: "Šta je lemurčino, gde gori?" i onda sam rekla da nisam spominjala njenu trudnoću, gde mi je on rekao da mu je drago ako je to tako, da je zaljubljen i da ima devojku i rekao mi je da zovem Stankeca, tako nešto...Na tome se zasnivao naš razgovor. Vrlo je jasno da je to jedan ozbiljan ringišpil, koji je gadna mašina. Nekada sam stvarno mnogo volela da se vozim ringišpilom, bilo je zeznuto pogotovo kada se ne vežeš...Ja znam da ja pričam istinu - rekla je Maja.

- Tebe je iznerviralo što je on pričao na tiktoku, pa si ti rekla: "Dok neko moli za giftove, ja kupujem stanove" - rekao je Darko, što je Maja potvrdila.

- Ja u to ne verujem, jer kad god smo se svađali, ona je donosila lemure. Ležimo u krevet, dođe neka svađa, ona baci nekog lemura, obuče neku bezveze majicu - rekao je Krofak.

- Je l' voliš Filipa - pitao je voditelj.

- Ne - rekla je Maja.

- Vaš odgovor je laž! Sve si to radila i ranije sa bivšima - rekao je Stanislav.

- Majo, da li si bila s nekim posle Stanislava - pitao je Darko.

- Ne - rekla je Maja.

- A ti Stanislave posle Maje - pitao je Tanasijević.

- Ne - rekao je on.

- Vaši odgovori su laž - nasmejao se Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić