Pokazao ljubomoru: Maja progovorila o Caru i prepiskama, Stanislav skočio kao oparen (VIDEO)

Nakon poziva Filipa Cara, voditelj Darko Tanasijević je u emisiji "Narod pita" porazgovarao sa Majom Marinković.

- Ja sam pričala opušteno, nemam trunku...Da, naravno da ću da pozovem kada mi neko šalje poruke u nestajućem režimu...Kada sam izašla kao četvrtoplasirana, on je okačio na stori da ide da spava i da je ispala konkurencija. Odmah je kad sam došla u stan bili su pozivi, a onda je sutradan bio poziv kada sam ućutala...Može da ima snimak samo gde se čuje moj glas, Stanislav je tada bio u Zagrebu. Ja sam ćutala, ne mogu da citiram tačno kako je bilo, ali mi je rekao da ima devojku, sada je rekao da nema, jedino ako u snimku nije to isekao. Onda mi je rekao to za Aleksandrinu trudnoću da sam ja rekla, za šta ću je ja tužiti, jer je rekla da sam spominjala u negativnom kontekstu da sam rekla da može da ima spontani. Evo vidimo da njen muž ili šta joj je već, da zove da priča sa mnom - rekla je Maja.

- Maja priča sa bivšim dečkom Filipom, u tom trenutku ga zove njegova bivša devojka s kojom ima dete, a ona sedi u studiju sa svojim bivšim dečkom kom piše Nenadova bivša žena - rekao je Darko, na šta se Stanislav nasmejao.

- Maja koristi sve da ukanali drugog, a da sebe uzdigne. Dogovorili smo se da ne priča da sam bio kod nje, a ona to koristi, a u pet sati će plakati da joj je žao...Ja znam da sam napravio dobar potez što sam se udaljio. Ja tebi da kažem da idemo negde, ruku da mi seku, ne bih rekao, jer sam takav čovek - rekao je Krofak.

- Ja imam emocije prema tebi, osetila sam se povređeno i da si me iskoristio. Je l' si se zapitao kako je meni šest dana?! To nije istina - rekla je Maja.

- Šta ja imam s tobom da pričam? Nemam s tobom šta da pričam, ja ovde sedim - rekao je Stanislav.

Autor: Nikola Žugić