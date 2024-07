Ima da me trpiš: Stanislav čvrst u nameri da prekine svaki kontakt sa Majom, ona odbija da ga ostavi na miru! (VIDEO)

Ne popušta!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Maja Marinković i Stanislav Krofak.

- Ako prekinem s tobom, u problemu sam - rekao je Krofak.

- Nije istina, ja tvrdim da nisam imala nijednu grešku napolju. Ljubomorna sam, ali to sam ja i on to zna. Da me Filip interesuje, bila bih s njim - rekla je Maja.

- Vuk dlaku menja, ali ćud nikada - rekao je Stanislav.

- Ja znam šta je on radio, ali mene to ne zanima - rekla je Maja.

- Znaš šta si radila za tih šest dana? Javljala si se Filipu. Kako si išla na rođendan - pitao je Krofak.

- Sa Đedovićem sam otišla na rođendan i vratili smo se zajedno - rekla je Marinkovićeva.

- Ona da zna, koliko ja znam, odmah bi me ukanalila. Blati me jer priča neke stvari. Treba da uđem u vezu sa osobm s kojom moram da razmišljam šta ću pričati - kazao je Stanislav.

- Nije tačno, ali ne možeš da mi se javljaš šest dana. Sve što može on, ja mogu pet puta više. Mene on zanima, ali ne može da se ponaša tako prema meni - rekla je ona.

- Meni je prelepo u životu, da bih sebi stvarao pritisak.

- Nije pritisak, ovo je vadilica na ovih šest dana. Znam da nisam bil naporna - ubacila

- Da li se sklanjaš od Maje ili javno ograđuješ, zbog porodice - pitao je Darko.

- Otac me čak ispituje za Maju, gotivi je. Brat mi ništa nije rekao, mama isto. Rekla je da mi se neće mešati u izbor. Prijatelji rekli da je dovedem u Zagreb i da je upoznaju - objasnio je Stanislav.

- Što me nisi doveo - upitala je Maja.

- Zato što nisi normalna - odgovorio je on.

- Ima da me trpiš ovakvu, nećeš preseći. Zaljubila sam se u tebe, a ti si se poigrao sa mojim emocijama. On je započeo odnos sa mnom. Ne može da mi se ne javi šest dana, koja devojka bi to trpela - rekla je Marinkovićeva.

- Prekinuću svaki odnos. Mislio sam da imamo komunikaciju i da provodimo vreme, a ona pravi haos - kazao je Krofak.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković