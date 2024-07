Sve isplivalo crno na belo: Sreda Adams do koske raskrinkala Erminu, Džuli i Mateu, sve se obrnulo naopačke (VIDEO)

Tek sledi haos?!

Nakon kratke pauze za reklame, voditeljka Ivana Šopić nastavila je razgovor sa jednom od adminki čije se ime provlačilo kroz "Elitu", Sredom Adams.

- Ja ću Matoru morati da podsetim na neke stvari. Nijednom učesniku posle mene nije ostao gorak ukus u ustima osim Zvezdanu Slavniću, koji je to zaslužio. E ovako, pošto si bila u toj adminskoj akciji u skupljanju novca za Bebu, bili su Mina Vrbaški, Lejdi i tako dalje...Lejdi je počela da bude favorizovana od strane pojedinih admina, meni se na primer nije dopala. Uglavnom, dešava se vaš ulazak, Lejdi je tu, mumija je i ćuti. Lejdi je dobila pitanje gledalaca da li zna, ne mogu da se setim kako je glasilo, ali je bilo pitanje da li je znala za Mateu i Anitu? Ja sam sporadično gledala, nisam gledala svaki dan i 24 sata, ali sam bila upućena u suštini. I tada kreće da se dešava propast tvog braka i pojavljuje se Matea koja je mene čitavo leto jurila da kažem Đedoviću i ja jesam to provukla Marku. Matea je meni rekla: "Sredo, molim te, ako možeš da me ubaciš u rijaliti, imam materijala da rasturim dva braka". Ti moraš da shvatiš da imaš posla sa rijaliti fanatikom, jer je ona obmanula sve nas, adminke, Anitu, tebe, sve ljude. To je devojka koja laže iz mesta. Svaka njena prepiska, svaki njen klip i lajv, ona je pričala drugačije. Kada je shvatila da se upetljala i da je upetljala mnogo ljudi, onda je počela da se čupa...Da li misliš da ti je neko poželeo srećan put u Zadrugu, a da nije znao - rekla je Sreda.

- Džuli je znala, to sam saznala i da se Matea prvo poverila Džuli - rekla je Matora.

- Ja te pitam vezano za Anu Spasojević, Mine, Đedović, Sandre Rešić - pitala je Sreda.

- Jedino za koga sam sumnjala je Mina i Ana Spasojević. Možda su i znale, ali neće da mi kažu. Sada mi je nevažno kada sam sve prošla. Videla sam se sa Anom i pokazala stvari gde se vidi da je kasnije saznala - rekla je Matora.

- Matora, tu se upetljala adminka zajedno sa Mateom da bi se izvukle adminka i Matea, uvukle su se bivše rijaliti učesnice. Kada više nisu znali gde, kada se taj krug suzio, one su odlučile da uigrano odlučile da uvuku Sandru Rešić - rekla je Sreda.

- Videla sam se sa Anom, pokazala mi je neke stvari. Ja se sećam kada smo sedeli u restoranu, ja sam znala da oni čuju, da li se Matea ložila na Anu Spasojević, ne znam - rekla je Matora.

- Sredo, Vi želite da kažete i da je poenta da Sandra nije znala

- Ona se sama umešala, napravila je grešku jer je htela da čuje od Matee šta je radila sa Anitom lično. Sandra se pojavljuje u priči od novembra...Ljudi, mi se bavimo rijaliti fanatikom (Matea) - rekla je Sreda.

- Ja sam čula razgovor koji je Matea snimala drugim telefonom, gde joj Sandra otvoreno preti, kako će i šta da mi priča, da će da manipuliše. Ja mislim da je Rešićka bolesna osoba, da može toliko da laže i da sedi mirno - rekla je Tomićeva.

- Da li je Matea rekla da je njoj ova igra nameštena od velikih mozgova jer je pregovarala da uđe u rijaliti i trebala je da uđe pre Anđela Rankovića - pitao je Marko.

- Odbila je da uzme ugovor - rekla je Matora.

- Tada je ponuđeno da uđe, pričamo o priči o nameštaljci da sam znao za Anđela, odmah tog trenutka, koja bi bila poenta Anđela Rankovića? Matea je rekla da hoće da uđe, da ne može, ali je onda rekla da hoće da uđe, ali da mora da završi papire i da može da uđe posle Nove godine i da joj se sviđa Anita. A onda kada je ušao Anđelo, ovo dvoje se smuvali, nije bilo potrebe da Matea uđe. Anđelo jeste išao na razgovor, to Matora zna, tada su me ona i Anita maltretirali. Ona će sutra veče da izađe da se napije, da li to znači da je neko napio Matoru? Ja znam istinu, takođe znam da je Matea ušla, ko zna šta bi bilo - rekao je Đedović.

- Ja ću reći jednu stvar, koliko god je dobro da se nisam pomirila sa Anitom, toliko stojim iza toga da je bolja priča Anđelo, nego Matea - rekla je Matora.

- Matora, to je devojka koja je apsolutno sve lagala. Da li se sećaš da je Džuli pojedinim učesnicima slala čestitke? - pitala je Sreda.

- Sećam se - rekla je Matora.

- Da li smatraš da neko ko želi da uđe u "Zadrugu", da li se taj neko obraća Džuli ili Sredi Adams - pitala je Sreda.

- Pa Džuli ako je poznaje - rekla je Matora.

- Džuli je to znala, njen favorit je bila Lejdi, imala je kartu za opstanak, nije imala svrhu tamo, nije pokazala ništa što bi nju zadržalo sem toga da posle teši tebe. Kada se to desilo sa Anitom, koje je dvoje ljudi koji ti je prišlo i štitilo je da ti se Anita ne približi - rekla je Sreda.

- Najviše mi je pomogao Marko...Da, tada, Marko je hteo i normalno je da nije hteo da se vratim Aniti, ali isto tako s druge strane, a da sam se pomirila sa njom, bila bi bu*a priča - rekla je Matora.

- Krivim sebe što nisam iskopao kada mi je Sreda rekla, ko je ta devojka, tada bi ta priča bila do j*ja - rekao je Marko.

- Moram da kažem ovo što je Marko pomenuo, Anita laže što je ispričala za tog čoveka. Lagala je mnoge stvari ne bi li mene povredila, a moja greška je što sam dozvolila sebi da 15 godina prijateljstva jedem g**na zbog Anite - rekla je Matora.

- Matora rekla si da 80 odsto stvari koje je Ermina rekla da je tačno, da li misliš da je Ermina iznela ono što joj je prepričano ili ono što je ona prisustvovala - pitala je Sreda.

- Pričam za Šiša bar, sve je dokazala da je pričala. Sve sam uzela i gledala, sve storije i demante - rekla je Matora.

- Ermina je rekla da je glavni krivac Sreda Adams i Sandra Rešić, a ne Džuli, Lejdi i Ana Spasojević. To su sve laži koje je Ermina rekla, a Matora sada kaže da je to istina - rekao je Marko.

- Pita te Matea Sredo: "Ako sam htela da uđem preko tebe, što mi nije sredila ulaz" - pročitala je Matora.

- Pa to je žena rekla - rekao je Đedović.

- Matea se prvo obraćala Džuli, ona je to znala, bila je u fazonu da podrži Lejdi, dala je tu priču kao kartu opstanka Lejdi. Džuli kada je izignorisala Mateu, Matea se javila meni kao neko ko zna nešto da može da rasturi dva braka. Nikada nije spomenula ni tebe ni Anitu - rekla je Sreda.

- Kada sam videla da je Sandra ostavila prostora za Marka, prošlo mi je kroz glavu to, neću lagati - rekla je Matora.

- Kaže Ana Spasojević: "Laže, imam datum, kada je Mina bila u emisiji i iznela, posle toga je Matea bila u Jagodini" - pročitala je Ivana.

- Odakle Matei poriv da slika i snima Sandru Rešić - rekla je Sreda.

- Mislim da nije verovala Rešićki ništa i da kada je uhvatila da pravi nešto...Mislim da su Matea i Sandra nešto imale. Videla sam da je Sandra govorila Matei kako da se ponaša. Rešićka joj piše da me kompleksira u Šiša baru i piše joj da je bila top. Blam me je bilo da pričam o Rešićki i da je demantujem i da se pravdam. Ona laže o nečemu što se desilo među nama - rekla je Matora.

- Zašto nije snimila Spasojevićku i Erminu - pitala je Sreda.

- Možda i jeste, ali mi to ne znamo - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić