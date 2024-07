Neće im biti dobro kad ovo čuju: Stigao oštri sud Marka Đedovića, pljušte teške reči, potkačio i Asmina (VIDEO)

Tenzija raste!

Voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Markom Đedovićem o dolasku Asmina Durdžića za Beograd kako bi se suočio sa Lepim Mićom.

- Asmin je išao u pohod na Lepog Miću, on je ismejao taj postupak

- Zvao me Mića tog dana i kaže da je ostavio kofu pomija za svinju. Ja sam, naravno, podržao Lepog Miću. Ja bih izašao i rekao: "Izvoli", šta će on, da se bije s Lepim Mićom?! Svako ko god dođe da to snimi, deluje mi jeftino. Danas vidim kao da je dala Matora neki intervju, to nema veze s mozgom, stari je intervju. Ja sam podržao Lepog Miću, u slučaju da sledeći put dođe, da mi javi pola sata ranije da i ja porzagovaram sa njim. Jednoj od mojih grupa je rekao da neće sa mnom da se kači. Stiglo mi je samo od ove (Ane), otići ću da platim tu kaznu, ali ću da im se naje**m milosne majke u pi**u. Da sam sve ovo znao, mnogo bih ih više vređao...Sada ti muškarci ustanu i govore da su žrtve jer ih je žena prevarila ili neko vređao, a to je verovatno tako jer su ih čuvali u podrumu ili tako nešto- rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić