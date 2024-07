Udario je na pogrešnu osobu: Bivši zadrugar progovorio o detaljima razgovara sa Asminom, pa otkrio da je shvatio kakav je Durdžić!

Otkriveni svi detalji!

U prethodnom periodu je počeo nov rat na društvenim mrežama. Naime, Asmin Drudžić je zaratio sa Sanjom Grujić i MArkom Stefanovićem, te je Drudžić u nekom momentu javio Stefanoviću.

Tim povodom se oglasio Marko Stefanović i otkrio o čemu se zapravo radi i o čemu je razgovarao sa Durdžićem:

- On se meni javio navodno kao da pita što se on negde pominje i tako dalje. Malo se zaj**ao, jer je udario na pogrešnu osobu. Odmah sam mu snimio glasovnu poruku i rekao sam mu da ako mi se još jednom bude javio ili nešto prokomentarisao, kao što je komentarisao zadnji put, da će umesto što posećuje stanove i poslastičarnice, posetiti bolnice ovde po Beogradu. Posle toga je pokušao da spusti loptu, što mi je pokazalo kakav je on zapravo - izjavio je Marko za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić