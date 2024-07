Ne štede reči: Gledaoci urnišu Uroša, on nastavlja da se brani od kritika! (VIDEO)

Stanić ne da na sebe!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti u studiju su Nenad Aleksić Ša i Uroš Stanić.

Uključio se novi gledalac, Željko iz Pančeva.

- Ša je ove sezone doneo rijaliti, trebalo je da bude i pobednik. Da li ulaziš u osmicu - pitao je Željko.

- Ne, voleo bih da Miona i ja malo odmaramo - odgovorio je Ša.

- Uroše, želeo bih da ti dam par saveta. Pre svega, da budeš svoj igrač i da prihvataš kritike. Narod ti se smejao jer je sve bilo jadno i ružno. Ša si čak spominjao i dete. Treba da se ponašaš u skladu sa svojim godinama i da poslušaš neki savet - rekao je gledalac.

- Bio sam svoj, a što se tiče kritika i saveta, to uzimam samo od mame i sestee. Generalno, narod me podržava i to neke boli - rekao je Uroš.

- Obrukao si se, jako si loše postupao i vređao - rekao je Željko.

- Mislim da u njemu ima i dalje nešto dobro, nije još kasno da se promeni - ubacio se Ša.

- Ovaj čovek mene zeza, ja sam mala maca za njega. Imao sam greške, nisam bogougodan, kao neki. Nisam najbolji, ali nisam ni najgori. Istina je na mojoj strani i kad-tad sve izađe na videlo - odbrusio je Uroš.

Uključila se nova gledateljka, Nataša.

- Mislim da Uroš treba malo i da sasluša, ne da leti visoko. Ima dobre strane, kao i loše. Definitivno voli da iritira ljude. Nemam ništa protiv njega, čak mi je i simpatičan u nekim momentima. Međutim, nekad je i antipatičan. Da li želiš da ljudi pričaju protiv tebe - pitala je Nataša.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje, znam da me ne vole svi i ne smetaju mi negativni komentari - odgovorio je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković