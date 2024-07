Matori krezavac: Žana nastavlja da urniše Ivana, smatra da su se Jelena i on dogovorili! (VIDEO)

Ne bira reči!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti su Jovana Cvijanović i Žana Omnia.

- Hajde da se vratimo na to što je Ivan tražio Matoroj novac u dvorištu - rekla je voditeljka.

- Nije mi jasno da neko nema sto evra u kući, a predstavlja se kao veliki rijaliti učesnik, koji zarađuje ogroman novac. Jedan matori krezavac, ne treba da koristi javno mnjenje za narušavanje porodica i pretnje. On je bezbanković, nije pokazao nijedan kvalitet. Mislim da su se negde dogovorili, jedio je ona malo prešla granicu. Oni su jeftini rijaliti glumci - rekla je Žana.

- Jelena je rekla da on nije ni želeo da imaju dete, a navodno su ušli, kako bi zaradili novac za vantelesnu oplodnju - kazala je voditeljka.

- Rekla sam da je abortirala, on je to posle potvrdio. Oni su tužni za gledanje. Ona je nesrećna i ne zna da ceni ništa. Smatram da je uticala na njega, što je istina. Ona je donekle razlog zašto on nije dobar sa svojom decom - rekla je Omnia.

Autor: Iva Stanković