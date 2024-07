U ovaj stan je Sandra Rešić dovela Mateu Car: Đedović otvorio vrata svog doma, pogledajte ovaj luksuz u kom on uživa (FOTO)

Velika prašina u medijima podigla se kada se, pored Anitinog dopisivanja sa Mateom Car na dan svadbe sa Matorom, saznalo da je bivša zadrugarka i pevačica Sandra Rešić u tuđ stan dovela Mateu, kako bi prespavala, jer je ona inače iz Hrvatske.

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" i pevačica Sandra Rešić po ulasku Marka Đedovića u "Elitu", dobila je ključeve od njegovog luks stana, kako bi ga obilazila dok on boravi u Beloj kući.

No, međutim, kako se saznalo za Anitino dopisivanje sa Mateom Car na dan svadbe sa Jovanom Tomić Matorom, Sandra je rešila da dovede Mateu u Đedovićev stan, kako ona kaže samo da bi pomogla Matoroj i kako bi Matea otkrila istinu.

Mnogi su se pitali kako to izgleda stan Marka Đedovića, a on je često na svom instagram profilu delio fotke iz svog stana, te tako, u nastavku možete pogledati kako on izgleda:

Autor: Nikola Žugić