Bivši muž Aneli Ahmić i sadašnji verenik Stanije Dobrojević, Asmin Durdžić, danima unazad vodi žestoke medijske ratove i okršaje sa bivšim stanarima Bele kuće, te se na njegovom spisku našao i Marko Stefanović.

Markova devojka, Sanja Grujić, na storiju je potkačila Alibabu, zbog odlaska na obračunavanje sa radnicom poslastičarnice jer se, kako je naveo, ona javila u "Narod pita" i predstavila kao Stanijina komšinica.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Stefanovićem, koji nam je otkrio da mu se javio Alibaba, a šta je tačno rekao, saznajte u linku u nastavku:

Sada smo pozvali i Asmina, koji je odgovorio na ovo:

- Sanja je mene više puta prozivala po emisijama gde sam ja reagovao putem svog instagrama, pa sam i nju kačio! Pa me je ponovo kačila po storiju kad se ovo desilo sa Mićom. Onda sam ja kontaktirao njenog dečka da vidi sa svojom devojkom da me prestane komentarisati pošto ne želim više da kačim po instagramu nikog, tu smo se zakačili on i ja i nisam ja spuštao loptu nego i on i ja, pa smo pronašli zajednički jezik! I momak je ispoštovao dogovor! A to da sam se ja prepao njega ili bilo koga je smešno! Da se bojim miševa, nosio bih mačku u džepu - izjavio je Asmin za naš portal.

Autor: Nikola Žugić