Maja Marinković konačno iznela istinu o Bujanovcu: Hitno se oglasila za Pink.rs nakon šok fotke iz prošlosti! Besna kao ris!

Fotografije Maje Marinković koje su, navodno, nastale u Bujanovcu postale su viralne na društvenim mrežama, a ona se tim povodom oglasila.

Marinkovićeva je demantovala navode da je ikada bila u Bujanovcu, te žestoko zapretila onima koji plasiraju laži o njoj.

- Vidim da se o meni pišu razne laži i neistine. Ja razumem da sam ja medijski jako zastupljena, ali laži ovakve ne mogu da tolerišem. Ja nikakve veze nemam sa Bujanovcom, niti sam ikada bila povezivana sa tim. To su laži! Jako je ružno da ljudi koji me mrze takve stvari izmišljaju, a svako ko to bude tvrdio biće tužen - rekla je Maja za Pink.rs, pa dodala:

- Hejteri koji mene mrze pokušavaju da me degradiraju na svaki mogući nacin, meðutim neuspešno. Smešna priča je ovo što oni rade. Ljubomora i sujeta je bolest, bolje neka leče svoje komplekse, nego sto izmišljaju laži o meni - zaključila je Maja.

Autor: Andrea Nikolić