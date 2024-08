Nova veza na pomolu? Uroš Stanić otkrio da mu je Sloba Josipović izjavio ljubav! (VIDEO)

U Eliti se pretvarao!

U emisiji 'Narod pita', voditeljka Ivana Šopić ugostila je Marka Janjuševića Janjuša i Uroša Stanića. Uroš je otkrio da mu je Sloba Josipović izjavio ljubav nakon što je izašao iz Elite.

Janjuše, Aneli je tebi i Asminu posvetila pesmu 'O bivšima sve najbolje' - rekla je Ivana.

-Mene to Ivana ne zanima, mi nikada više nećemo biti zajedno i to je to - rekao je Janjuš.

Da li si zaljubljen u tu devojku sa Barbose? - upitala je Ivana.

-Ja nemam nikoga, nemam devojku, što bih lagao - rekao je Janjuš.

-Ja sam zauzet, moj partner ne želi da se eksponira u javnosti. Iz Beograda je i pažljiv je. Mene ljudi gledaju kao objekat, ali imao sam jednog iz Švajcarske koji vozi BMW. Ja sam našao svoju mirnu luku, pa dokle god da traje. Moram da priznam da mi je Sloba Josipović izjavio ljubav posle Elite - rekao je Uroš.

-Ja ne znam šta da radim sa ovim malim, ovog Uroša treba da urame ljudi - rekao je gledalac.

Janjuše jel si u kontaktu sa Ivanom? - upitala je Ivana.

-Nisam u kontaktu sa Ivanom, ali treba da bude srećan i da mu bude dragp što se tako desilo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P