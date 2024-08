Ja sam birala da ne budem u svađi sa... Jelena progovorila o podršci bivših cimera u razdvajanju od Ivana, evo šta kaže za Bebicu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dobro veče poželela je Gordani iz Kragujevca u emisiji "Narod pita".

- Meni nije bila omiljena Jelena, a meni će od sada biti Jelena, postoji razlog. Ona je jedna predivna osoba, jedna romantična duša, jedna jako iskrena osoba. A taj dečko što sedi tu, on će možda imati lepu devojku, ali da ga neka zavoli tako ili da to uradi zbog njega, teško...Jelena, rođaka mi je pričala o tebi kakav si život živela. To se uđe u taj život, pa hoćeš da ga skloniš od alkohola, pokušavala je da tu vezu...On nema nimalo romantike, on nije tvoja duša. Moram da zamerim tom dečku što sedi tu jednu rečenicu. Odmah se pohvalio kako ga devojke zovu, a ti misliš da nju ne zovu? Vidi lepote bre! Ako budeš sa njom, blago tebi - rekla je gledateljka.

- Odgovoriću rečenicom tvog bivšeg muža, prirodna selekcija - rekao je Uroš, a onda je Jelena progovorila o podršci mnogih učesnika u njenom odvajanju od Ivana:

- Ima dosta učesnika koji su zbog svojih sukoba sa Ivanom to podržali, a za Bebicu mogu da kažem da smo uvek bili u dobrim odnosima. Bilo mi je logično, ne da me podrže, ali da budu realni, s obzirom na to šta im je Ivan izgovarao, ali ja sa njima nisam ulazila u sukobe. Ja biram da ne budem u svađi sa svima s kojima je on imao sukob u tom momentu. Pripisivalo mi se to da podržavam vređanje žena, ali meni nije bilo nimalo lepo kada me neki muškarac vređa, pa eto i Janjuš, Terza koji mi se 150 puta izvinio, to moram da kažem - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić