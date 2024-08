Uhvatila me panika, hvala Bogu pa... Ana Radulović otkrila kako je protekao njen prvi susret sa seksi šopom, ovo će nasmejati sve (VIDEO)

Voditeljka najgledanijeg rijaliti šou programa na našim prostorima, a i šire, Ana Radulović, bila je gošća emisije "Intimna pitanja" kod voditelja i autora, Nikole Žugića.

Nikola je ovom prilikom podsetio Anu, a i gledaoce, da je voditeljka TV Pink, Jovana Jeremić, izjavila u emisiji "Intimna pitanja", koju možete pogledati na jutjub kanalu Pink.rs, da je najveći afrodizijak za muškarce zapravo, kako ona kaže, pirotska peglana kobasica, te je Ana ispričala jednu anegdotu iz seksi šopa.

- Jovana Jeremić u je u mojoj prvoj emisiji rekla da je najveći afrodizijak za muškarce zapravo pirotska peglana kobasica - rekao je voditelj.

- Gledala sam i samo sam se nasmejala jer sam jela to. Nisam ni znala da je to...Opet je to nešto prirodno, nije pomagalo pravljeno u nekoj fabrici. Mene sve sramota kada prođem pored seksi šopa. Evo, isrpičaću ti jednu anegdotu. Drugarica je radila u jednoj zgradi u jednoj poznatoj ulici u Beogradu, ona je radila brzo potamnjivanje i ona je morala da ode ranije. Meni je ostavila ključ, kaže ona: "Ostavila sam ti ključ gore u radnji, u seksi šopu", jao...Ja sam trebala da uđem da uzmem ključ, ljudi moji, ja sam prvo gledala da li ima nekog okolo, da uhvatila me panika, pa sam gledala da li ima nekog okolo. Nisam ništa gledala, uzela ključ, pa sam brzinski okrenula da vidim da li je neko u međuvremenu u tih 37 sekundi ušao u radnju, jao Bože, nikada više to iskustvo - rekla je Ana.

