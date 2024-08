Ja mogu i bez baterija! Mitrović odbrusio lažnim ekolozima - njegova nova objavu na Instagramu privukla veliku pažnju javnosti

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, moćnom porukom na svom Instagram nalogu "zapušio je usta" takozvanim litijumskim anti-baterijašima.

Mitrović je objavio snimak iz Saint Tropeza koji prati njegova obrada muzičke numere Aerosmith-a "Walk This Way" uz poruku da on može i bez baterija, te da su mu vetar i sunce dovoljni.

Na snimku se, kako je naveo, vidi i pitica u koju je ugradio mikro solarnu kameru i radio modul, da ga ne bi grdili zbog uputrebe litijumskog telefona, skejta, drona i kamere.

- "Idi ovim putem” , kaže ova meni draga i ludačka stvar, koju sam obradio i otpevao za ovu priliku, a umesto spota, snimih sebe i pticu u koju sam ugradio mikro solarnu kameru i radio modul, da me litijumski anti-baterijaši ne bi grdili što koristim litijumski telefon, skejt, dron i kameru! Što se mene tiče ja mogu i bez baterija, vetar i sunce su mi dovoljni, a sumporni kiselinaši ne treba da se nerviraju, jer od nervoze mogu da iscure do poslednje kapi H2SO4! - napisao je Mitrović u opisu snimka.

Ova objava privukla je veliku pažnju, a Željko Mitrović je dobio brojne pozitivne komentare.

Naime, protehlih nedelja tema litijuma je u žiži javnosti, a pojedini članovi opozicije i mediji kojima oni upravljaju uporno pokušavaju da ospore veliku korist koju bi projekat "Jadar" doneo Srbiji, a za šta se zalaže i sam predsednik Aleksandar Vučić.

Autor: Snežana Milovanov