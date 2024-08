Ne drži jezik za zubima: Aneli se osvrnula na Asminove prozivke, Ivan joj upao u reč, pa žestoko zaratio sa njom! (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić i Milena Kačavenda prokomentarisale su Asmina Durdžića u emisiji ''Narod pita'', prilikom čega se umešao Ivan Marinković.

- Kako ti se čini način na koji su Asmin i Stanija komentarisali Aneli i Noru? - upitala je voditeljka.

- Meni je sve to jezivo. Čini mi se da Asminu medisjka pažnja prija. Nastavlja da komentariše. Ako mu je ljubav sa Stanijom ispunjena, što onda komentariše Aneli?! - kazala je Aneli.

- Čula sam da je Asmin konstantno gledao šta ja radim u rijalitiju. Ne može da podnese jer nije moja sfera interesovanja. Bio je opterećen mojim odnosom sa Janjušem. Ne zanima me šta on radi. nazivao me je jahačicom. Što je njega, zaljubljenog čoveka zanimalo šta ja u tom trenutku radim sa svojim dečkom?! - kazala je Aneli.

- Siguran sam da Aneli želi više od svega da bude sa Asminom. Ti si toliko providna. Sve je jasno kao dan. Smešna si, jako si smešna - dodao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.