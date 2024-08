Novo oglašavanje Asmina Durdžića za Pink.rs! Rešio da ništa ne prećuti, pa urnisao Aneli: Ta žena je poremećena bolesnica od koje sam pobegao

Usijalo se sve od rata bivšeg ljubavnog para!

Aneli Ahmić, sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita", te tom prilikom nije štedela reči na račun svog bivšeg partnera Asmina Durdžića, a ono što je otkrila u intervjuu za Pink.rs jeste to da će tražiti zabranu prilaska za Asmina.

Ekipa portala Pink.rs stupila je odmah u kontakt sa Durdžićem kako bi saznali šta on ima da kaže na ovo, ali i na to što se neposredno pred početak emisije Aneli pojavila u patikama koje joj je upravo Asmin i kupio.

Kako komentarišeš što Aneli hoće da traži zabranu prilaska?

- Za šta zabrana prilaska kad ona i da hoće da mi priđe ne može nego samo preko advokata i to nju najaviše boli. istina je da je htela da se baci sa Norom sa terase, pa sam je vodio kod Karamujića na lečenje, izlazila i udarala se po nosu, išla na aftere, pa ostane po 3 dana iako ima bebu, hapšena zbog teškog kriminala u trudnoći tad sam tek uviđao s kim sam, kući vrištala nasrtala na mene i imate snimak gde mi razbija glavu flašom. Sve sam ja to trpeo, ta žena je poremećena bolesnica od koje sam pobegao. Nek sam ja običan bauštelac al sam bio mnogo nesrećan što sam naleteo na takvo zlo. Samo nek mi se skine sa leđa i ne spominje me ta sramota ženskog roda.

Kako gledaš na to što je sinoć pred gostovanje u emisiju "Narod pita" došla u patikama koje si joj ti kupio?

- Obula te patike jer pati za mnom i za Dior i Balensijagom. Posle mene nosi samo fuš stvari i fejk sa instagram stranica. Nema više šopinga i Asmina, za tim ona najviše pati

Autor: Andrea Nikolić, Nikola Žugić