Uhvatili smo bivšeg učesnika Elite na Crnogorskom primorju: Skinuo majicu i hvalio se zgodnim telom, pogledajte o kome je reč (PAPARACO)

Žari i pali Crnom Gorom!

Bivši učesnik "Elite", Boža Džons, trenutno boravi na Crnogorskom primorju gde je donedavno sa njim bio i otac kontroverzne Maje Marinković, Radomir Marinković Taki.

Kako smo juče pisali, Boža je na moru našao devojku, koja sudeći po objavama na njegovom instagramu ne želi da se javno eksponira, ali je Boža ovim gestom samo zapušio usta svojim bivšim cimerima koji su do juče mislili da je homoseksualne orijentacije.

Naime, paparaco portala Pink.rs uhvatio je Džonsa kako se sprema za more, te je skinuo majicu i pokazao svoje zgodno telo. Nakon nekoliko trenutaka, Boža se popeo na stenu i gledao je u more zabrinuto, te smo i tu uspeli da ga uslikamo, a kako on sada izgleda, pogledajte u galeriji u nastavku:

Autor: Nikola Žugić