Samir ogolio dušu: Zbog problema sa zdravljem morao je sve da stopira! (VIDEO)

Ramović otkrio zbog čega ne nastupa!

Samir Ramović i Milena Kačavenda gostuju u emisiji "Narod pita", a tokom noći došlo je do još jednog telefonskog uključenja.

- Milena, imaj malo milost, daj popusti. Milena, samo nastavi takva kakva jesi. Ti si predivna osoba, tvoj osmeh vredi milion dolara i preko ekrana. Divno deluješ na nas koji čekamo do jutra da ti se obratimo - govorila je gledateljka.

- Hvala, imam puno komplimenata i drago mi je.

- Samire, da li ćeš nastupati negde? Kako stoje stvari sa muzikom? - pitala je gledateljka.

- Desio se zdravstveni problem, ne mogu da nastupam i moram ozbiljnije da se posvetim tome. Moram da rešim to, a kad rešim biće svirke i pesama, kao prošlog leta. Žao mi je što sad ne mogu da nastupam - odgovorio je Samir.

Milena je otkrila zbog čega se nakon Elite nije čula sa Borom Terzićem.

- Terza je neko kog sam volela kroz ceo rijaliti. On je momak iz naroda, mlad čovek, tradicionalni šmek ima. Ja sam njega zvala, pa se on nije javio. Zvala sam ga posle dva dana opet... Posle se nisam setila ni da mu pošaljem poruku da sam to ja. Čula sam da sam ga ja razočarala, pa sam mu odmah napisala da je smrdibuba. Čuli smo se, dogovorili smo se da se vidimo u sredu... Juče smo trebali da se vidimo jer se kod mene zakuvalo. Imam majstore, počela sam nešto da radim, ali ćemo sigurno da se vidimo ovih dana - pričala je Milena Kačavenda.

Autor: Andrea Nikolić