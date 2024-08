Oni su morbidni: Javio se prijatelj Slađe Bošković i urnisao Poršelinu, Bebica osuo rafalnu paljbu! (VIDEO)

Haos u emisiji ne prestaje!

Usledilo je novo telefonsko uključenje javio se gledalac Miša, koji se predstavio kao drug Slađe Bošković.

- Slađo, želim da te podržim. Ti si brat, fenomenalan drug koji voli da sluša moju muziku. Ona je jedna od poštenijih devojaka koje sam ja upoznao. Upoznao sam ja i Mileta - govorio je on.

- I on je pošten opalio joj je sestru - dodao je Bebica.

- Možda je i Teodoru. Slađo, budi takva kakva jesi. Slađa je moja drugarica, ja sam oženjen čovek i imam ženu - nastavio je Miša.

- Njoj to ne smeta, oni su morbidni. Pričala nam je ona -dodao je Macanović.

- Slađo, ti si bila u etno-selu kad sam ja pevao - rekao je Miša.

- Tad nije bilo muzike kad sam bila - poručila je Slađa.

- Možemo da proverimo. Što si Poršelina, što nisi gospođa? Tebi to samo smeta - nastavio je Miša.

- Ljudi koji me obožavaju smatraju tako. Dopada mi se nadimak, ja sam rekla zbog čega blinda. Anđelo, Anita i Aneli, orva tri mest, ljudi koje gotivim i sa kojima se družim napolju. Ja bih isto tako glasala jer su to gospoda koja pripadaju Eliti. Družim se sa njima i mogu da kažem da su Elita. To su moji prijatelji i moji drugari, jako sam srećna što sam ih upoznala, bogatija sam za još prijateljstva - poručila je Poršelina.

Autor: Andrea Nikolić