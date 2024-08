Pratioci zvaničnog profila našeg portala na Instagramu, portala Pink.rs, imali su priliku da postave vruća pitanja Slađi Lazić Poršelini, te vam donosimo njene odgovore na ona najčešća.

Bivša učesnica ''Elite'' Slađa Lazić Poršelina u okviru rubrike portala Pink.rs - Insta rešetka, odgovarala je na goruća pitanja koja ste upravo vi postavljali za nju.

Da li si i dalje starleta?

- Naravno. Starleta do leta. Nikad neću od te titule odustati, Ja sam jedina koja je uspela da i polugola vide ljudi kako sam blindirana i lepa i normalna.

Zašto stavljaš svetli karmin, lepša si bez šminke?

- Svi mi to kažu. I dečko i majka i svi. Volim tu boju karmina i dok ja ne odustanem ništa.

Da li je remont uspeo ili ima još servisa velikih i malih?

- Jeste. delimično. Imamo još da radimo i grudi. Malo sam još pod ožiljcima, ali tu je šminka da to prekrije. Još malo ćemo, ne stajemo još.

Kakva Poršelina, ona je raspali ''jugo''. Kako reaguješ na te hejt komentare?

- Najbitnije mi je da niko nije ravnodušan što se mene tiče. Pokidala sam Elitu, kao i Zadrugu 6.

Kad si zakazala operaciju mozga?

- NIkad, mozga bez. Ima hejtera, imaju pravo što se mene tiče. Moj mozak uključujem baš kad ja želim i kad treba.

Toliko o pirjateljstvu s Anitom i odlasku u Kruševac, a ne odvajaš se od Aneli.

- Baš sam se malopre s Anitom čula. Treba da odem u Kruševac kod nje ujutru i dolazimo posle zajedno za Beograd. Aneli je bila tu, imale smo emisije. Imam veliko prijateljstvo sa Anitom i Anđelom, kao i Aneli.

Ko plaća silikone? Vrh si vrhova, kopija Maje Marinković.

- Nije tačno da kopiram Maju. Ja sve sama finansiram, a i da mi plaća neko, to je moja stvar.

Gde si naučila tako bahato ponašanje i da gledaš na ljude s visine?

- To su novinski natpisi, ja isklučivo šampanjac pijem s jagodama, ako je to bahato ponašanje i to što parkiram nasred ulice neka bude tako, ali ja smatram da nisam.

Autor: Nemanja Šolaja