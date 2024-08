Alibaba brutalno uzvratio Bebici na prozivke: Bio sam šokiran kad sam video da me Patrik pljuje, nisam znao ni da on postoji (FOTO)

Novi rat u najavi!

Asmin Durdžić Alibaba odgovorio je Nenadu Macanoviću Bebici na prozivke koje mu je uputio tokom sinoćnjeg gostovanja u emisiji ''Narod pita''. Naime, Bebica je istakao da je Alibaba loš čovek, kao i da sebe pere u narodu tako što degradira Aneli Ahmić s kojom ima ćerku Noru.

- Pogledao sam klip gde me neka nakaza spominje, gledam i ne mogu da verujem da je drug od Sunđer Boba morska zvezda Patrik došla u emisiju Narod pita i priča o Alibabi, pogledam ponovo onako u šoku, rekoh otkud Patrik kad ono neka ''Bebica''. Za ove koji ne znaju ko je morska zvezda Patrik evo slika - napisao je Asmin na stpriju na Instagramu i dodao:

- Šalu na stranu, biću iskren. Bio sam šokiran kad sam dobio klip gde me ovaj pljuje, ne zato što pljuje, nego nisam ni znao da je rijaliti učesnik. Video sam ga par put da šeta po Beloj kući, ali stvarno ja sam mislio da je on čistačica i kad sam čuo ime Bebica mislio sam da je to onaj mali cukica od Ivana Marinkovića. Čuj Bebica ne znam koja budala mu je dala nadimak ''Bebica'' bolje ,i ide uz njega ''Kantica'' ali okej sad sam na putu kad se vratim idem do njega da vidim šta ima za reći - poričio je Alibaba putem Instagrama.

