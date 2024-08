Slagao je da smo se videli: Jelena urnisala Rajačića, izljubomorisala zbog njegovog dopisivanja sa devojkama! (VIDEO)

Njihov odnos konačno razjašnjen!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je učesnicu Elite Jelenu Marinković.

Samo želim da postavim jedno pitanje Jeleni, ako ti nije odgovarala osoba kao što je Ivan ne razumem zašto si ostala sve te godine sa njim?

Za mene je ljubav kad se borite za osobu u kakvim god da je stanjima. Ne znam koju ličnu korist ima osoba koja ulazi u vezu sa osobom koja je alkoholičar, koji je tačno interes kod takve žene -rekla je Jelena.

Ja se izvinjavam ako sam uvredio Jelenu na bilo koji način -rekao je gledalac.

Nemate na čemu da se izvinjavate gospodine, ja sam razumela vas totalno -rekla je Jelena.

Gde je Uroš i šta radi? -pitala je Ana.

Ja se sa Urošem ne čujem od našeg gostovanja u narod pita, jednu smo samo poruku razmenili od tad. Imali smo tad priliku da popričamo, dogovorili smo se da se čujemo ali izgleda da ne ide komunikacija sa njim, Mislim da nije bio iskren i smatram da sve što je radio je zbog neke osude, želja mu je bila da postane poznat, to je i uspeo. Vidi se da traži savete od ljudi kako ne bi bio loš kao i da da do znanja da nismo zajedno kako ne bi igrao dvostruku igru. Čak je i slagao da smo se videli, ne znam zašto je to uradio, on nije uništio moj brak, to bi puklo i bez njega -rekla je Jelena.

Autor: Nemanja Šolaja