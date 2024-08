Ne može da bude slučajnost: Anita tvrdi da je svadba sa Matorom bio marketinški trik! (VIDEO)

Misli da je sve prevara!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegova večerašnja gošća je Anita Stanojlović.

Uključila se nova gledateljka, Vesna sa Zvezdare.

- Šta se dešavalo u odnosu Matea, Rešićka i to sve - pitala je Vesna.

- Kad sam izašla, mislila sam da će me zanimati ko je šta pričao, ali ako sam pročitala dva portala. Ne znamo ko je sve bio upleten, kad neko to spomene, kažem da me ne zanima. Mislim da su sve to smislili za Elitu - odgovorila je Anita.

- Misliš da je to poteklo od Matore - pitala je gledateljka.

- Mislim da je početak afere sa Mateom od prošle godine. Matora kad je ispala bila je tu noć sa Tamarom i Erminom. Nakon toga je mene zaprosila, ne može da bude slučajnost. Mislim da je svadva marketing, nije iz ljubavi. Posle je došla Matea i dobro je došla za tu priču - rekla je Stanojlovićeva.

- Žana je rekla Matoroj da si je ucenjivala za neko silovanje - rekla je gledateljka.

- Žana je demantivala Matoru za to. Prijavila sam sve osobe koje tu tako nešto iznosile, to nije mala stvar - kazala je Anita.

- Da li je Anđelo upoznao Alekseja - pitala je gledateljka.

- Ne, ne zna da mi je Anđelo dečko - odgovorila je Stanojlovićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković