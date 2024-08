Govorila si u pušionici da se plašiš Bebice: Gledateljka raskrinkala Teodoru, potvrdila Mićine reči! (VIDEO)

Dvoje protiv jednog!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Lepi Mića i Teodora Delić.

Na redu su izjave korisnika društvene mreže Iks.

- Mićo, šta kažeš na Janjuševu izjavu da nemaš para da ideš na more - napisao je jedan korisnik.

- Neka on sebi nađe neki karton, da ogradi jedan deo plaže i da živi tu. Pola života sam živeo na moru, sad ima milion razloga što sad ne idem - odgovorio je Mića.

- Mićo, zameraš Teodori što nije gledala Bebicu, a Anđelo sinoć zaspao oko jedan - napisao je jedan korisnik.

- To je njihov problem, a ne moj. On je bar zaspao u svojoj kući, a nije bio s nekim drugom - rekao je Mića.

- Teodora, da li je istina da se čuješ sa Gačićem preko Telegrama - napisao je jedan korisnik.

- Ne, to je glupost. Nemam Telegram - odgovorila je ona.

- Teodora, Gačić je gostovao na Redu i priznao da ste jedno drugom pevali ''Maskenbal'' - napisao je jedan korisnik.

- To je glupost, možda je on meni pevao - rekla je Delićeva.

Uključila se nova gledateljka, Nina iz Beograda.

- Teodora, mislim da nešto muljaš. Govorila si u pušionici da se plašiš Bebice i da moraš da se pomiriš s njim. Rekla si i da je debeo, da ti se gadi i požalila si se i Slađi Bošković - rekla je Nina.

- Nikad nisam izgovorila da se plašim - demantovala je Teodora.

- Rekla si Danki da bi bila sa Gačićem, samo kad bi znala da bi on s tobom bio do kraja Elite. On je rekao da ne može da garantuje, ali može da proba. Nakon toga si se povukla i rekla da voliš Bebicu - rekla je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković