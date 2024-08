ŠOK: Lepi Mića javno zapretio Asminu hapšenjem - zbog ovog postupka će završiti iza rešetaka?! (VIDEO)

Rešio da odgovori!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Lepi Mića i Teodora Delić. Lepi Mića je progovorio o sukbou sa Asminom Durdžićem, te je otkrio da Asminačeka zatvorska kazna.

Mićo šta se dešava sa tvojim sukobom sa Asminom? - upitao je Darko.

-Ništa od onog dana više ništa nije bilo, on je kao došao u moju ulicu dok sam ja bio na bazenu. Nakon toga ja odlučim da odem odmah kući, njega nigde nema - rekao je Mića.

Da li si prijavio nadležnim organima? - upitao je Darko.

-Ne, ne, ali imam sve dokaze šta mi je pričao za ćerku. On glumi ludilo i dođe sa kamerama kao u moju ulicu. Ja mu lepo kažem dođi u Zadrugu da te je*em. Nek uđe u Zadrugu, pa da tamo ganja nekoga. Ne može preko mene, ja nisam Aneli i Sita. Ja pričam sa kim ja hoću i kada ja hoću. Ja sa takvim indijancima ne pričam u životu - rekao je Mića.

Da li ti se Stanija javila posle toga? - upitao je Darko.

-Ne, pa i ona zna da sam ja u pravu, nema potrebe da mi se javlja. Čovek radi bauštelu, ali pati od medija i portala. Šta bih ja sa njim radio? Ja takve ignorišem, ali uđi u rijaliti da vidiš kako te ja je*em. Sledeći put kad dođe biće uhapšen i pitanje dana kada će biti tužan. Ovde su sve poruke i pretnje u mom telefonu - rekao je Mića.

Da li postoji šansa da se vi pomirite? - upitao je Darko.

-Za šta, zbog čega da se mirim? Mafija tu kao nije njegovo dete, ja hoću još da mu pomognem, a on meni tako. Ja sam sve snimke njegove sa Aneli video, a on sada laže zbog Stanije. Ponavljam sledeći put će biti uhapšen, a pitanje je dana kada će dobiti tužbu od moje žene ili ćerke. Šta sam trebao da ga čekam tamo, on je toliko kvaran. On dolazi sa kamerama i kao ajde siđi Mićo, koja je to kvarnoća u glavi. Ako imaš problem dođeš van kamera, pa sedneš ispred moje zgrade i čekaš me. On je vređao najstrašnije Janjuša, a sad mu pu*i ku*ac. Ja njega nikad nisam vređao, samo sam iznosio činjenice. Ovo što imam u telefonu, mogao sam da ga zatvorim na robiju 5 godina. Zvalo me milion prijatelja da mu glavu otkine, ali rekao sam da ga niko ne pipne. - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P